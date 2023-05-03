Евросоюз выделит Украине на боеприпасы 1 миллиард евро
Послы стран Евросоюза согласовали очередную военную помощь Украине. В частности, на закупку боеприпасов и ракет будет выделен один миллиард евро, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что ЕС выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины. Также предлагается выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в самой Европе.
В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой право на ответ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru