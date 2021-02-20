«Это мужчина?»: В Раде сравнили Зеленского с другими президентами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский такой же мужчина, как его политическая сила «Слуга народа» — партия. С такой оценкой выступил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

По его мнению, действующий глава государства перешел все границы в своей «преступной деятельности», дорвавшись путём прямого обмана избирателей, до высокого государственного поста. Таким образом народный избранник прокомментировал новые репрессивные меры, принятые по распоряжению Зеленского, в отношении представителей оппозиции.

Ранее президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 19 юридических лиц, а также восьми граждан Украины, в том числе в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги. Санкции касаются всего имущества оппозиционера.

По словам Рената Кузьмина, тем самым киевский режим преступил «все возможные пределы». Он отметил, что при всех украинских президентах в борьбе с политическими противниками власть использовала силовиков и всю мощь судебной системы. Однако только Зеленский начал преследовать жён и детей своих оппонентов.

«И это президент страны? Это мужчина?!», — цитирует «Свободная пресса» риторические вопросы политика. Депутат считает, что когда Владимир Зеленский потеряет неприкосновенность, он рискует попасть под уголовное преследование за репрессивные меры в отношении граждан собственной страны.

Также и Медведчук прокомментировал введённые против него санкции, передает RT.



