«Это мужчина?»: В Раде сравнили Зеленского с другими президентами Украины
Президент Украины Владимир Зеленский такой же мужчина, как его политическая сила «Слуга народа» — партия. С такой оценкой выступил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
По его мнению, действующий глава государства перешел все границы в своей «преступной деятельности», дорвавшись путём прямого обмана избирателей, до высокого государственного поста. Таким образом народный избранник прокомментировал новые репрессивные меры, принятые по распоряжению Зеленского, в отношении представителей оппозиции.
Ранее президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 19 юридических лиц, а также восьми граждан Украины, в том числе в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги. Санкции касаются всего имущества оппозиционера.
По словам Рената Кузьмина, тем самым киевский режим преступил «все возможные пределы». Он отметил, что при всех украинских президентах в борьбе с политическими противниками власть использовала силовиков и всю мощь судебной системы. Однако только Зеленский начал преследовать жён и детей своих оппонентов.
«И это президент страны? Это мужчина?!», — цитирует «Свободная пресса» риторические вопросы политика. Депутат считает, что когда Владимир Зеленский потеряет неприкосновенность, он рискует попасть под уголовное преследование за репрессивные меры в отношении граждан собственной страны.
Также и Медведчук прокомментировал введённые против него санкции, передает RT.
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