ЕС выделит Украине 500 миллионов евро

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС выделит Украине в декабре полмиллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.

«Что касается этого года, 2,5 миллиарда евро будет перечислено Украине в этом месяце, еще 0,5 миллиардов евро – в следующем месяце», - цитирует Домбровскиса РИА Новости.

Накануне Добмровскис заявлял, что Европейский союз не сможет выделить Киеву 3 млрд евро, которые были обещаны в мае, когда согласовали пакет помощи на 9 млрд евро. При этом он указал на необходимость выделить Украине больше денег в начале 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



