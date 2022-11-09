ЕС выделит Украине 500 миллионов евро
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС выделит Украине в декабре полмиллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.
«Что касается этого года, 2,5 миллиарда евро будет перечислено Украине в этом месяце, еще 0,5 миллиардов евро – в следующем месяце», - цитирует Домбровскиса РИА Новости.
Накануне Добмровскис заявлял, что Европейский союз не сможет выделить Киеву 3 млрд евро, которые были обещаны в мае, когда согласовали пакет помощи на 9 млрд евро. При этом он указал на необходимость выделить Украине больше денег в начале 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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