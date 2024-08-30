ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
Министры обороны стран ЕС договорились об открытии офиса связи в Киеве для координации военной поддержки Украины, аналогично решению НАТО. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель выступил с заявлением по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе.
По словам Борреля, данное решение было принято на неформальной встрече министров в Брюсселе.
Он отметил, что офис, скорее всего, будет укомплектован военными специалистами в количестве пяти-шести человек, которые займутся координацией подготовки украинских военных, передает «Радиоточка НСН».
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