ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи

Министры обороны стран ЕС договорились об открытии офиса связи в Киеве для координации военной поддержки Украины, аналогично решению НАТО. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель выступил с заявлением по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе.

Боррель пообещал выделить новый транш для Украины к марту

По словам Борреля, данное решение было принято на неформальной встрече министров в Брюсселе.

Он отметил, что офис, скорее всего, будет укомплектован военными специалистами в количестве пяти-шести человек, которые займутся координацией подготовки украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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