Энергохолдинг ДТЭК: Украина увеличит импорт энергии из ЕС, чтобы снизить дефицит
Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в будущем страна может увеличить закупку в Евросоюзе до миллиарда кВт.ч в месяц. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что увеличение импорта электроэнергии из ЕС позволит почти в два раза сократить дефицит в энергосистеме Украины. В компании также подчеркнули, что для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.
Ранее в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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