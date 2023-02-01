Энергохолдинг ДТЭК: Украина увеличит импорт энергии из ЕС, чтобы снизить дефицит

Отмечается, что увеличение импорта электроэнергии из ЕС позволит почти в два раза сократить дефицит в энергосистеме Украины. В компании также подчеркнули, что для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.

Ранее в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

