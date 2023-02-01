Энергохолдинг ДТЭК: Украина увеличит импорт энергии из ЕС, чтобы снизить дефицит

Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в будущем страна может увеличить закупку в Евросоюзе до миллиарда кВт.ч в месяц. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.

По всей Украине введено ограничение на потребление электричества

Отмечается, что увеличение импорта электроэнергии из ЕС позволит почти в два раза сократить дефицит в энергосистеме Украины. В компании также подчеркнули, что для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.

Ранее в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:УкраинаЭлектричество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры