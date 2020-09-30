Экс-прокурор Украины Луценко рассказал о борьбе с раком

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что болен раком и сейчас проходит курс лечения в Германии. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади 8-часовая операция и дни боли. Впереди — химиотерапия», — написал экс-глава надхорного ведомства незалежной в своём Facebook.

Как отмечает «Свободная пресса», Луценко также выразил благодарность своим подписчикам и друзьям. Одновременно он посоветовал не расслабляться врагам: «Я остаюсь в политике и не отступлю спереди (орфография автора сохранена)».

Недавно бывший генпрокурор в ходе пресс-конференции призвал президента Украины Владимира Зеленского организовать наступление на Крым.

