Экс-президент Польши отрекся от Зеленского и снял с груди флаг Украины
Экс-глава Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди украинский флаг, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, больше он не намерен поддерживать лидера Украины Владимира Зеленского. «Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!», – сказал политик.
Бывший президент отметил, что Зеленский ранил его в самое сердце, когда публично поддержал «бандитов из УПА» (экстремистская организация, запрещена в РФ). 27 мая экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал это решение «открытым плевком в лицо» каждому поляку, чьи родственники пострадали во время Волынской резни.
Ранее экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
