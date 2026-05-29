Экс-президент Польши отрекся от Зеленского и снял с груди флаг Украины

Экс-глава Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди украинский флаг, сообщает «РЕН ТВ».

По его словам, больше он не намерен поддерживать лидера Украины Владимира Зеленского. «Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!», – сказал политик.

Бывший президент отметил, что Зеленский ранил его в самое сердце, когда публично поддержал «бандитов из УПА» (экстремистская организация, запрещена в РФ). 27 мая экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал это решение «открытым плевком в лицо» каждому поляку, чьи родственники пострадали во время Волынской резни.

Ранее экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
