Экс-охранник Коломойского назначен начальником Службы безопасности президента Украины

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Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

Саакашвили не будет баллотироваться в Верховную Раду

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Ранее Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Федоров стал начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

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