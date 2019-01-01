Украина

Экс-охранник Коломойского назначен начальником Службы безопасности президента Украины

29 мая22:13

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

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Донец долгое время работал охранником олигарха Игоря Коломойского, передает ТАСС.

Ранее Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Федоров стал начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Игорь Коломойский