Украина
Ранее Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Федоров стал начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.
Экс-охранник Коломойского назначен начальником Службы безопасности президента Украины
29 мая22:13
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.
Донец долгое время работал охранником олигарха Игоря Коломойского, передает ТАСС.
Ранее Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Федоров стал начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Игорь Коломойский