Экс-лидер «Правого сектора» Ярош стал советником главкома ВСУ

Ультранационалист Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом сам бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) сообщил на своей странице в Facebook.

Праворадикал, заочно арестованный в России, сопроводил пост фотографией с генерал-майором и фотографией обложки удостоверения советника.

После ухода из «Правого сектора» в 2015 голу и Верховной Рады Украины VIII созыва Ярош числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии (запрещена в РФ), члены которой участвуют в силовой операции в Донбассе.

Валерий Залужный возглавил ВСУ в июле текущего года. Ранее он командовал войсками оперативного командования «Север».

