Экс-депутат Рады: Вся украинская политика держится на мате!
Бывший парламентарий Верховной рады в эфире НСН рассказал, как относится к законопроекту о «дематюкации» Украины.
Законопроект «О противодействии сквернословию», который уже окрестили «законом о дематюкации», был внесен в Верховную раду Украины народным депутатом Ольгой Богомолец. Он предполагает наложение штрафов за использование нецензурной лексики во время публичных выступлений. Законопроект опубликован на официальном сайте Рады.
В эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров назвал внесенный законопроект пустым по сравнению с теми реальными проблемами, которые существуют на данный момент в стране.
«На самом деле, абсолютно пустой, никому не нужный закон, ничего он для Украины абсолютно не дает. На фоне того, что сегодня в стране идет война, обсуждать и принимать такие законы, мне кажется, это даже не смешно» - отметил он.
Кроме того, Килинкаров заявил, что в украинской политике нецензурная лексика занимает довольно важное место.
«В отношении сквернословия вся политика в Украине построена на этом. И если в прямых эфирах еще это не употребляется, то в частных дискуссиях фактически они на этом языке разговаривают. Найти между собой какого-то консенсуса по этим вопросам, к сожалению, не удается, поэтому научились на этом сквернословном языке обсуждать между собой те или иные вопросы, связанные с Украиной» - заключил политик.
Более того, Спиридон Килинкаров сомневается в том, что данный закон будет принят, однако если он все-таки пройдет, то на Украине будет запрещено использование нецензурной лексики на публичных выступлениях, в теле- и радиоэфирах, в СМИ и Интернете. Кроме того, под запретом окажутся все аудиовизуальные материалы, в которых есть нецензурная брань. Использование обсценной лексики в этом случае будет караться штрафом.
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