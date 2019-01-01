Экс-депутат Рады: Вся украинская политика держится на мате!

Законопроект «О противодействии сквернословию», который уже окрестили «законом о дематюкации», был внесен в Верховную раду Украины народным депутатом Ольгой Богомолец. Он предполагает наложение штрафов за использование нецензурной лексики во время публичных выступлений. Законопроект опубликован на официальном сайте Рады.

В эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров назвал внесенный законопроект пустым по сравнению с теми реальными проблемами, которые существуют на данный момент в стране.

«На самом деле, абсолютно пустой, никому не нужный закон, ничего он для Украины абсолютно не дает. На фоне того, что сегодня в стране идет война, обсуждать и принимать такие законы, мне кажется, это даже не смешно» - отметил он.