Экс-депутат Рады предложил провести мирные переговоры по Украине в Будапеште

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Будапешт может стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Он объяснил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает уникальным пониманием ситуации благодаря близости своей страны к Украине и хорошим отношениям с мировыми лидерами, включая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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По словам Олейника, Орбан уже дважды говорил с Трампом после его победы на выборах, а также поддерживает статус Венгрии как председателя Совета ЕС. Эти факторы, считает он, делают Орбана влиятельной фигурой, на которую Трамп и другие лидеры могут полагаться.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс будет стремиться создать для Украины наиболее выгодные условия на переговорах. Он также подчеркнул, что решение о начале диалога с Россией должно оставаться за Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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