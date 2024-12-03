Экс-депутат Рады предложил провести мирные переговоры по Украине в Будапеште
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Будапешт может стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Он объяснил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает уникальным пониманием ситуации благодаря близости своей страны к Украине и хорошим отношениям с мировыми лидерами, включая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.
По словам Олейника, Орбан уже дважды говорил с Трампом после его победы на выборах, а также поддерживает статус Венгрии как председателя Совета ЕС. Эти факторы, считает он, делают Орбана влиятельной фигурой, на которую Трамп и другие лидеры могут полагаться.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс будет стремиться создать для Украины наиболее выгодные условия на переговорах. Он также подчеркнул, что решение о начале диалога с Россией должно оставаться за Киевом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru