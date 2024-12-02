Матвиенко допустила попытку начала переговоров по Украине в 2025 году
Шансы на старт переговоров по урегулированию конфликта на Украине возможны в следующем году, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом политик заявила в интервью сайту aif.ru.
«Верю ли я, что переговоры возможны?... Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», — поделилась Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что это ее личный прогноз, «что будет дальше — посмотрим».
Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов допустил, что Россия и США могут выйти на старт переговоров по украинскому вопросу в начале 2025 года, пишет 360.ru.
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