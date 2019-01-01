Зеленский. Едва пришел, уже просят на выход

Электронная петиция за отставку Владимира Зеленского с поста президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. Именно столько необходимо по законодательству страны для того, чтобы у главы государства появилась обязанность рассмотреть обращение. Документ был зарегистрирован на президентском сайте 22 мая, и всего за сутки набрал почти 30 тысяч голосов поддержки. Автором петиции значится некто Максим Безрук. Он пишет, что голосование за Зеленского было в значительной степени протестным, и на самом деле у него нет поддержки 73% избирателей. Первые же шаги Зеленского на президентском посту могут вызвать только разочарование украинцев и рушат «временную народную консолидацию», - пишет податель петиции. Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом», а потому должен немедленно покинуть пост президента Украины, - говорится в документе. Это, кстати, не единственное сочинение такого рода. Еще одной петицией Зеленскому отводится полгода на выполнение предвыборных обещаний. Не исполнит – в отставку. Под ней подписались около пяти тысяч прочитавших.

Впрочем, никакого беспокойства Владимиру Зеленскому всякие там петиции доставить не могут, разве что изжогу вызвать. Прецедентов, чтобы петиция привела к отставке, в истории Украины не было, - заявил НСН председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко. Более того, поступи такая петиция в Верховную раду, она все равно не имела бы никаких последствий: закон об импичменте на Украине есть, но прописанной процедуры как не было, так и нет. В таких случаях работают «либо закон, либо майдан», - добавил собеседник агентства.

Готовность и способность Владимир Зеленского выполнить свои предвыборные обещания за три дня его президентства ни подтвердить, ни опровергнуть возможным не представляется. К тому же его действия в связи с одним из ключевых обещаний – прекратить конфликт на Донбассе – пока напоминают коленца в топотухе, когда ноги танцора в прыжке летят в разные стороны. То на инаугурации он по-русски обращается к жителям региона, призывая к единству, то, сразу после церемонии, просит членов американской делегации усилить санкции против России. Между тем, от того, как он сумеет выполнить данные избирателям обещания, зависит, как пройдет его президентство, - заметил в интервью НСН Павел Жовниренко.

Петиция за отставку президента через три дня после инаугурации – «рановато, но факт», - написал в твиттере член Совета Федерации России Алексей Пушков. Президентство Зеленского будет «весьма бурным», - полагает российский сенатор.



