Дюжаррик: ООН скорбит в связи с гибелью гражданских в конфликте России и Украины

ООН скорбит по всем гражданским жертвам в ходе вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя запрос журналистов о реакции на подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничных регионах России.

По словам Дюжаррика, ООН выражает сожаление по поводу гибели всех мирных жителей, вне зависимости от стороны конфликта. При этом он не стал напрямую осуждать конкретные инциденты, в том числе взрывы, повлекшие жертвы среди пассажиров поездов в Брянской и Курской областях.