Дюжаррик: ООН скорбит в связи с гибелью гражданских в конфликте России и Украины
ООН скорбит по всем гражданским жертвам в ходе вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя запрос журналистов о реакции на подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничных регионах России.
По словам Дюжаррика, ООН выражает сожаление по поводу гибели всех мирных жителей, вне зависимости от стороны конфликта. При этом он не стал напрямую осуждать конкретные инциденты, в том числе взрывы, повлекшие жертвы среди пассажиров поездов в Брянской и Курской областях.
Накануне в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проходил пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва». В результате семь человек погибли, более ста получили травмы. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что мост был взорван во время движения состава.
Аналогичный инцидент произошел в Курской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн заявил, что в Железногорском районе на участке трассы Тросна — Калиновка произошло обрушение моста под грузовым локомотивом. Пострадали трое железнодорожников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru