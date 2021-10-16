Драка цыган с украинскими военными попала на видео
Конфликт между цыганами и военнослужащими Украины сняли на видео. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Киев Оперативный».
Инцидент произошел в украинском селе Торчин Волынской области. На видео оказался момент избиения военнослужащих – их ногами били до крови неизвестные гражданские, выкрикивая оскорбления.
«Ходите толпой, людей избиваете? Надел форму — думаешь, царь и бог? Это тебе не Восток! Мы здесь без оружия», — отметил один из нападавших.
Чем закончилась драка цыган с солдатами ВСУ, не уточняются, пишет Газета.ru.
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