ДНР хочет в Россию

Задачу максимальной интеграции в российское пространство ставит перед собой руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, идеалом представляется «войти в состав России на правах федеративного округа» (вероятно, Пушилин имел в виду федеральный округ - НСН). При этом он подтвердил, что Донецк будет выполнять все положения Минских соглашений, которые, стоит отметить, такой вариант даже близко не предусматривают. От Киева Пушилин и его коллеги ждут закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса. «У нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной», - заявил глава ДНР.

Не придавать большого значения этим заявлениям главы ДНР призвал в эфире НСН бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков. Вместе с тем, он утверждает, что сам «всегда считал, что Донбасс и вся Новороссия должны вернуться в состав России». В словах же Пушилина он видит колебания в соответствии с изменениями в политической среде. В эфире НСН с ним согласился бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв:

«Очень противоречивое заявление. У руководителей республик очень сложная ситуация, я их понимаю. Они вынуждены на внутреннею аудиторию делать заявления о присоединении к России и на внешнюю — о приверженности Минским соглашениям».

Дальнейшая судьба Донбасса будет решаться этой осенью в Верховной раде Украины, - уверен Олег Царёв. По его словам, сейчас определяется то, каким образом будет представлен законопроект — сохранит ли он Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны, или потребует изменений:

«Если будет видно, что Украина начинает откатываться назад от Минских соглашений, то у территорий будет возможность сделать свой выбор, в этот раз уже окончательно. Территории всегда могут уйти».

Пока с Украины поступают сообщения, которые можно расценить и как сигналы о готовности Киева перейти к конструктивному решению проблемы республик Донбасса. Так, три так называемых добровольческих батальона Национальной гвардии Украины передали правоохранительным органам около 10 тонн оружия и боеприпасов. Мероприятие, разумеется, показательное, поскольку сдали далеко не все, и о полном разоружении, как это пытались подать, говорить не приходится. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

И еще: в Москве, во всяком случае, на уровне высшего руководства страны, за все пять лет противостояния на юго-востоке Украины никогда не говорили даже о гипотетических перспективах вхождения самопровозглашенных республик Донбасса в состав российского государства.

