«Дерут три шкуры». При въезде на Украину выстроились очереди
Вступившее в силу в июле требование сдавать экспресс-тест на COVID-19 спровоцировало многочасовые очереди в пропускных пунктах на российско-украинской границе, пишут пользователи соцсетей. Через Россию на Украину едут, в частности, жители ЛНР и ДНР.
Как пишет издание «Страна.ua», основные жалобы – длительное ожидание и дороговизна тестов. Так, российские КПП путешественники пересекают примерно за два часа, а украинские, где нужно ждать очереди на тестирование – за пять часов.
По официальной информации, обязательное экспресс-тестирование стоит 400-600 гривен, в реальности - 650-750 гривен (1800 - 2150 рублей), выяснили журналисты. При этом, как пишут некоторые очевидцы, за ускорение времени ожидания приходится платить ещё 3 тысячи рублей.
«Нашли кого доить, бедные люди, сдирают по три шкуры», - возмущаются пользователи соцсетей.
Альтернатива тестированию для украинцев – двухнедельная самоизоляция, для россиян её вовсе нет: без теста на Украину их не пропустят.
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