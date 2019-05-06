Депутат Рады раскрыл «печальный факт» о Зеленском
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина» заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для установления мира в Донбассе, ни для улучшения экономического положения страны.
«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики – это печально, но это факт», – заявил парламентарий.
По словам Рабиновича, свою «историческую роль» Зеленский выполнил, победив на выборах действующего президента Петра Порошенко. Теперь же, убежден депутат Рады, украинцам следует «прагматично и головой» голосовать на грядущих выборах в Раду, выбрав тех, кто сможет решить накопившиеся в стране проблемы, пишут «Известия».
Напомним, что за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, проголосовали 73,22 процента избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал лишь 24,45 процента голосов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей