Депутат Рады раскрыл «печальный факт» о Зеленском

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина» заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для установления мира в Донбассе, ни для улучшения экономического положения страны.

«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики – это печально, но это факт», – заявил парламентарий.