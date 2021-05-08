Депутат Рады призвал бороться с проблемой фашизма на Украине
Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в преддверии Дня Победы обратился к украинцам и призвал бороться с тем, что «убийц называют героями». Текст выступления политика приводится на сайте партии.
Рабинович выразил сожаление, что для Украины все еще актуальна проблема фашизма. По словам парламентария, в то время как власти закрывают оппозиционные телеканалы, на телевидении остаются программы, которые «пропагандируют ненависть и прославляют не тех "героев"».
«Я уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го"», — заявил депутат.
Рабинович считает, что многие украинские народные депутаты не знают историю страны либо «просто бредят», высказываясь о событиях Великой Отечественной войны.
Кроме того, парламентарий отметил, что большинство украинцев — потомки советского народа-победителя, «а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину».
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