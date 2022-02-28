Делегация Украины появилась на месте переговоров с российской стороной
Делегация Украины появилась на месте переговоров с представителями России в Гомельской области Белоруссии, передает агентство БелТА. Посланники Киева прибыли на вертолёте со стороны Польши.
Стало известно, что украинской делегацией руководит глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Российскую сторону представляют сотрудники министерств иностранных дел и обороны, Кремля и других ведомств.
Руководит российской делегацией помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский. Он сообщил ранее, что переговоры должны стартовать в 12.00 по московскому времени недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.
Ранее в Кремле заявили, что киевский режим согласился на переговоры о нейтральном статусе Украины, на чём настаивает Россия.
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