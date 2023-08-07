CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
Администрация Соединенных Штатов одобрила отправку на Украину первой партии танков Abrams. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.
Об отправке первой партии танков заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш. По его словам, вместе с бронемашинами Киев получит запчасти, оборудование для ремонта и заправки.
Ранее сообщалось, что в первую партию войдут 6-8 танков. Всего США намерены поставить Украине 31 машину.
По информации Newsweek, Украина получит Abrams в более легкой комплектации без передовой электроники, передает «Радиоточка НСН».
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