CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams

Об отправке первой партии танков заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш. По его словам, вместе с бронемашинами Киев получит запчасти, оборудование для ремонта и заправки.

Ранее сообщалось, что в первую партию войдут 6-8 танков. Всего США намерены поставить Украине 31 машину.

По информации Newsweek, Украина получит Abrams в более легкой комплектации без передовой электроники, передает «Радиоточка НСН».

