Белый дом: военные США не участвуют в конфликте на Украине

В администрации президента США Джо Байдена ранее заверили, что военнослужащие американской армии не будут вступать в прямое столкновение с российскими силами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 июля объявил о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму $500 миллионов. В него вошли бронетранспортеры Stryker, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и артиллерийские снаряды, сообщает «Радиоточка НСН».

