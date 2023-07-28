Белый дом: военные США не участвуют в конфликте на Украине

Военнослужащие американской армии не принимают участие в боевых действиях на Украине, заявили в Белом доме. Об этом пишет ТАСС.

«Хватит на две недели»: Путин считает потери ВСУ, Киев ждет Abrams и F-16

В администрации президента США Джо Байдена ранее заверили, что военнослужащие американской армии не будут вступать в прямое столкновение с российскими силами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 июля объявил о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму $500 миллионов. В него вошли бронетранспортеры Stryker, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и артиллерийские снаряды, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:УкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры