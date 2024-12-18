Будущий спецпосланник Трампа уверен в готовности России и Украины к переговорам

Он подчеркнул, что его основная цель на новом посту — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, утверждая, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».