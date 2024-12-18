Будущий спецпосланник Трампа уверен в готовности России и Украины к переговорам

Избранный президентом США Дональдом Трампом будущий специальный посланник по Украине Кит Келлог заявил, что обе стороны — Россия и Украина — готовы к проведению переговоров для завершения конфликта.

«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Келлог допустил разрешение украинского конфликта вскоре после инаугурации Трампа

Он подчеркнул, что его основная цель на новом посту — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, утверждая, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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