Будущий спецпосланник Трампа уверен в готовности России и Украины к переговорам
Избранный президентом США Дональдом Трампом будущий специальный посланник по Украине Кит Келлог заявил, что обе стороны — Россия и Украина — готовы к проведению переговоров для завершения конфликта.
«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Он подчеркнул, что его основная цель на новом посту — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, утверждая, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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