Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет

Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией подписан сроком на десять лет. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства тексте.

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Ранее днем между премьером Британии Риши Сунаком и президентом Украины было подписано соответствующее соглашение.

Согласно договору, Лондон консультировать Киев и оказывать поддержку по оборонному управлению и политике, а также окажет помощь в развитии современных вооруженных сил.

Ранее Владимир Зеленский обвинил США в лишении денег у украинских пенсионеров. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Сунака
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