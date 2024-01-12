Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет

Ранее днем между премьером Британии Риши Сунаком и президентом Украины было подписано соответствующее соглашение.

Согласно договору, Лондон консультировать Киев и оказывать поддержку по оборонному управлению и политике, а также окажет помощь в развитии современных вооруженных сил.

Ранее Владимир Зеленский обвинил США в лишении денег у украинских пенсионеров. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

