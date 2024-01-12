Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет
Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией подписан сроком на десять лет. Об этом говорится в опубликованном на сайте британского правительства тексте.
Ранее днем между премьером Британии Риши Сунаком и президентом Украины было подписано соответствующее соглашение.
Согласно договору, Лондон консультировать Киев и оказывать поддержку по оборонному управлению и политике, а также окажет помощь в развитии современных вооруженных сил.
Ранее Владимир Зеленский обвинил США в лишении денег у украинских пенсионеров. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru