Бортников: На Украине работает глобальный теневой рынок оружия
Глобальный теневой рынок оружия функционирует на Украине. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
«Создан глобальный теневой рынок... переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе», — подчеркнул директор спецслужбы.
Также Бортников отметил, что Украина превратилась в место притяжения наемников и террористов, а глобальные корпорации массово скупают промышленные производства, землю и ресурсы страны.
Ранее Александр Бортников заявил, что США и их союзники хотят сделать дешевую ресурсную базу из стран СНГ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru