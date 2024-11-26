Бортников: На Украине работает глобальный теневой рынок оружия

Глобальный теневой рынок оружия функционирует на Украине. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«Создан глобальный теневой рынок... переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе», — подчеркнул директор спецслужбы.

Также Бортников отметил, что Украина превратилась в место притяжения наемников и террористов, а глобальные корпорации массово скупают промышленные производства, землю и ресурсы страны.

Ранее Александр Бортников заявил, что США и их союзники хотят сделать дешевую ресурсную базу из стран СНГ, пишет RT.

