Борщ как мерило «высшего развития». Ницой назвала украинцев «божьей нацией»

Скандально известная писательница Украины, националистка Лариса Ницой назвала украинцев «божьей светлой нацией», находящейся на высшей ступени развития. Именно поэтому, по словам литератора, они не собираются ввязываться в спор относительно происхождения борща.

Как заявила Ницой изданию «Главред», из-за доверчивости украинский народ привык делиться и не ставить себя выше других наций. Она отметила, что, заботясь о себе, украинцы не забывали и о других.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», – заявила общественная деятельница.

Вместе с тем, она призвала соотечественников защищать свои интересы и быть «зубастыми» по примеру предков. Что касается споров о борще, то Ницой назвала их «московскими дикостями».

Ранее на Украине обиделись на Красный гид Мишлен - наиболее влиятельный из ресторанных рейтингов в мире. В конце прошлого года в очередном издании гида борщ был назван национальным блюдом русской кухни.

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Фото: facebook.com/nitsoi.larysa
ТЕГИ:НационалистыПисателиУкраина
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