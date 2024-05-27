Боррель: В ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики.

Как сообщало издание Financial Times, Венгрия также не дает Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. По данным издания, ЕС предложил стране сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

