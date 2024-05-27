Боррель: В ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву
В настоящее время в ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что Европу обвиняют в том, что «там не выполняют свои обязательства», но заблокированные проекты подразумевают помощь Киеву в размере пяти миллиардов евро. О каких проектах идет речь, он не уточнил.
В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики.
Как сообщало издание Financial Times, Венгрия также не дает Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. По данным издания, ЕС предложил стране сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru