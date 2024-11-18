Боррель предложил вложить €1 млрд в украинскую оборонку
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил направить €1 млрд на поддержку украинской военной промышленности и вновь призвал к экспроприации всех замороженных российских активов для использования их в военных целях. Об этом он сообщил в своем блоге, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
По итогам поездки на Украину с 9 по 11 ноября Боррель отметил, что посетил секретные производственные помещения по изготовлению беспилотников. Украинские представители обратились к нему с просьбой увеличить финансирование, указав, что оборонная промышленность страны выросла в 18 раз с 2022 года. По мнению Борреля, выделение суммы менее €1 млрд не будет эффективным вложением.
Он напомнил, что ранее ЕС предоставил Украине €400 млн на оборонные нужды, но подчеркнул, что этой суммы недостаточно. Главный дипломат ЕС вновь высказался за полную экспроприацию всех замороженных российских активов на сумму €300 млрд, чтобы направить их на военные цели.
Боррель также призвал к значительному увеличению военных поставок ЕС, чтобы обеспечить Украине возможность добиться мира посредством военной силы. Он подчеркнул, что новая стратегия заменяет прежние заявления о победе на поле боя, которые утратили актуальность после неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru