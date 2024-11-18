Боррель предложил вложить €1 млрд в украинскую оборонку

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил направить €1 млрд на поддержку украинской военной промышленности и вновь призвал к экспроприации всех замороженных российских активов для использования их в военных целях. Об этом он сообщил в своем блоге, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

По итогам поездки на Украину с 9 по 11 ноября Боррель отметил, что посетил секретные производственные помещения по изготовлению беспилотников. Украинские представители обратились к нему с просьбой увеличить финансирование, указав, что оборонная промышленность страны выросла в 18 раз с 2022 года. По мнению Борреля, выделение суммы менее €1 млрд не будет эффективным вложением.