«Полный разгром»: БПЛА атакуют Москву, ВС РФ прорываются в Харьков

При этом сообщается о наступлении ВСУ на Соледарском направлении. По данным военного эксперта Бориса Рожина, украинская армия вновь начала наступление на рубеже Андреевка — Клещеевка. Он отметил, что ВСУ задействуют лишь пехотные штурмовые группы, а артиллерия и танки поддерживают наступающих огнем.

«Опорные пункты переходят из рук в руки. Подразделениям ВС РФ на передовой активно помогает авиация и артиллерия. По данным перехвата переговоров членов ВСУ, в Красном был уничтожен склад с боеприпасами. Аналогичное попадание отмечено в Дылеевке», - написал Рожин в своем Telegram-канале.

Он указал, что российские десантники сообщают об отражении большей части «накатов». Рожин подчеркнул, что ВСУ не считаются с потерями. Эксперт также добавил, что ВСУ могут двинуться к Клещеевке и «Курдюмовскому треугольнику».

«Ситуация тяжелая, но контролируемая. Противник давит, пытаясь закрепиться в населенных пунктах, и не считается с потерями. При успехе на южном фланге, вероятно, ВСУ двинутся к Клещеевке и Курдюмовскому треугольнику», - сказал он.

Так, ряд военных и экспертов отмечают, что украинская армия еще не ввела в бой все свои силы и резервы. Член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявлял, что командование ВСУ боится бросить все силы в контрнаступление, так как в таком случае их ждет полный разгром.

«Я бы это наступление определил как наступление Шредингера. Оно как бы и есть, а вроде его и нет, иногда оно отрицательное. Режим Зеленского теряет контроль над территориями в его процессе. Если говорить о задействованных силах, то надо понимать, что из созданных для контрнаступа армейских корпусов значительная часть живой силы и техники еще не задействована. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом», - сказал Рогов.