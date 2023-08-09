«Полный разгром»: БПЛА атакуют Москву, ВС РФ прорываются в Харьков

В ночь на 9 августа над Подмосковьем сбили два БПЛА, которые снова направлялись на Москву. Между тем ВС РФ заняли еще пять населенных пунктов в Харьковской области, а Киев настаивает на гарантиях безопасности от Запада. 

Два боевых беспилотника были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Московской области этой ночью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, в результате «пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что один дрон был сбит в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Он также отметил, что информации о пострадавших при падении обломков БПЛА нет.

По данным Telegram-канала Shot, два боевых дрона летели на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада (с направления «восьми часов») и с юга (с направления «пяти часов»).

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«Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов — 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут», - говорится в сообщении.

Между тем ситуация на линии фронта стремительно развивается в пользу российской армии. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 8 августа заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов региона. По его словам, российские военные активно и достаточно быстро продвигаются вглубь Харьковской области.

«Это очень серьезный показатель», — сказал он.

Успехи у ВС РФ есть и в Донецкой народной республике. В среду, 9 августа, подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки. Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии также отразили атаку ВСУ в направлении Никольского. По его словам, были уничтожены живая сила и минометный расчет, украинские военные отступили.

«Также российские подразделения пресекли деятельность двух украинских разведгрупп в районе Урожайного», - приводит ТАСС слова Чехова.

Он также сообщил, что ВС РФ уничтожили выдвигавшуюся по направлению к Старомайорскому в ДНР пехоту ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометные расчеты Украины восточнее Водяного, а также в районах совхоза «Октябрь» и Равнополь.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара. Реактивной артиллерией уничтожен пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого», - подчеркнул Чехов.

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При этом сообщается о наступлении ВСУ на Соледарском направлении. По данным военного эксперта Бориса Рожина, украинская армия вновь начала наступление на рубеже Андреевка — Клещеевка. Он отметил, что ВСУ задействуют лишь пехотные штурмовые группы, а артиллерия и танки поддерживают наступающих огнем.

«Опорные пункты переходят из рук в руки. Подразделениям ВС РФ на передовой активно помогает авиация и артиллерия. По данным перехвата переговоров членов ВСУ, в Красном был уничтожен склад с боеприпасами. Аналогичное попадание отмечено в Дылеевке», - написал Рожин в своем Telegram-канале.

Он указал, что российские десантники сообщают об отражении большей части «накатов». Рожин подчеркнул, что ВСУ не считаются с потерями. Эксперт также добавил, что ВСУ могут двинуться к Клещеевке и «Курдюмовскому треугольнику».

«Ситуация тяжелая, но контролируемая. Противник давит, пытаясь закрепиться в населенных пунктах, и не считается с потерями. При успехе на южном фланге, вероятно, ВСУ двинутся к Клещеевке и Курдюмовскому треугольнику», - сказал он.

Так, ряд военных и экспертов отмечают, что украинская армия еще не ввела в бой все свои силы и резервы. Член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявлял, что командование ВСУ боится бросить все силы в контрнаступление, так как в таком случае их ждет полный разгром.

«Я бы это наступление определил как наступление Шредингера. Оно как бы и есть, а вроде его и нет, иногда оно отрицательное. Режим Зеленского теряет контроль над территориями в его процессе. Если говорить о задействованных силах, то надо понимать, что из созданных для контрнаступа армейских корпусов значительная часть живой силы и техники еще не задействована. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом», - сказал Рогов.

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Тем временем Киев продолжает требовать от Запада гарантий безопасности. Однако официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 9 августа объяснил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии, так как «не является организацией по ее обеспечению».

«Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, но вопрос гарантий безопасности не для Евросоюза. Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и для отдельных стран», - сказал он на брифинге, который транслировался на сайте ЕК.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщал, что консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато «в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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