Писториус: Берлин по-прежнему не готов поставлять Киеву ракеты Taurus

Медведев: за семь месяцев на службу по контракту принято более 231 тыс. человек

Генпрокуратура признала нежелательным Центр европейских исследований им. Мартенса

Генкомандования ВС Польши заявило о готовности вертолетов к бою в случае необходимости

Писатель Сергей Лукьяненко не исключил замену писателей ИИ в будущем