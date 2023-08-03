Писториус: Берлин по-прежнему не готов поставлять Киеву ракеты Taurus
Германия не готова поставлять Киеву ракеты дальнего действия Taurus, приоритетными являются задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что США тоже не поставляют такие ракеты. По словам Писториуса, момент для решения вопроса о поставках «еще не наступил».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что ФРГ не хочет, чтобы дальнобойные крылатые ракеты Taurus использовались Киевом для ударов по территории России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru