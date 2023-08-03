Писториус: Берлин по-прежнему не готов поставлять Киеву ракеты Taurus

Германия не готова поставлять Киеву ракеты дальнего действия Taurus, приоритетными являются задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что США тоже не поставляют такие ракеты. По словам Писториуса, момент для решения вопроса о поставках «еще не наступил».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что ФРГ не хочет, чтобы дальнобойные крылатые ракеты Taurus использовались Киевом для ударов по территории России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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