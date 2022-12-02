Блинкен считает, что Москва может завершить конфликт на Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что от Москвы зависит прекращение конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», - сказал Блинкен.
Блинкен убежден, что специальная военная операция может быть остановлена хоть завтра.
Ранее в ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.
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