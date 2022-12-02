Блинкен считает, что Москва может завершить конфликт на Украине

«Он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», - сказал Блинкен.

Блинкен убежден, что специальная военная операция может быть остановлена хоть завтра.

Ранее в ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.



