Блинкен считает, что Москва может завершить конфликт на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что от Москвы зависит прекращение конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Цирк на месте, клоуны остались»: В Совфеде раскритиковали «мирный» план НАТО по Украине

«Он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», - сказал Блинкен.

Блинкен убежден, что специальная военная операция может быть остановлена хоть завтра.

Ранее в ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВоенная ОперацияУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры