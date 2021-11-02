Белоруссия окажет аварийную помощь энергосистеме Украины
Белоруссия начала сегодня поставки электроэнергии на Украину в рамках договора об оказании экстренной помощи. Об этом информирует белорусское министерство энергетики. Объём поставленной мощности составил 500 мегаватт.
Поставки начались по запросу Киева. Как пояснили в Минске, речь не идёт о новых долгосрочных коммерческих контрактах. «Энергетическая инъекция» продлится всего семь часов 2 ноября – с 14:00 до 21:00.
В конце октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о значительной нехватке угля. На складах находилось почти в пять раз меньше каменного топлива, чем должно быть на тот период. В связи с этим каждый второй блок государственных теплоэлектростанций прекратил работу, остановлена также Славянская ТЭС.
Стало также известно, что Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября. В Верховной Раде такое решение сравнили с энергетической войной. В Госдуме РФ объяснили такой шаг тем, что Киев не заключал новых договоров с российскими угольными компаниями.
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