Украина
Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Избирательная кампания в стране стартовала 24 мая, передает ТАСС.
«Батькивщина» и «Основа» объединились для участия в выборах
31 мая22:44
Партия «Основа» приняла решение объединиться с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко для участия во внеочередных парламентских выборах.
Союзники будут формировать общий список кандидатур.
Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Избирательная кампания в стране стартовала 24 мая, передает ТАСС.
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ФОТО: flickr.com // morozis
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