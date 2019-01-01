Украина

«Батькивщина» и «Основа» объединились для участия в выборах

31 мая22:44

Партия «Основа» приняла решение объединиться с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко для участия во внеочередных парламентских выборах.

Союзники будут формировать общий список кандидатур.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Избирательная кампания в стране стартовала 24 мая, передает ТАСС.

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ФОТО: flickr.com // morozis
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