Байден объявит о новой военной помощи Украине на встрече с Зеленским
24 сентября 202422:18
Президент США Джо Байден в день своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых мерах военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».
Помимо этого, президенты обсудят запрос Киева о снятии ограничений на применение западного вооружения для дальних ударов по территории России.
Кирби подчеркнул, что Байден по-прежнему не готов удовлетворить эту просьбу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru