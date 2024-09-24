Байден объявит о новой военной помощи Украине на встрече с Зеленским

Президент США Джо Байден в день своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых мерах военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».