Байден объявит о новой военной помощи Украине на встрече с Зеленским

Президент США Джо Байден в день своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых мерах военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».

Байден обсудит с Зеленским возможность изменения политики по ударам вглубь РФ

Помимо этого, президенты обсудят запрос Киева о снятии ограничений на применение западного вооружения для дальних ударов по территории России.

Кирби подчеркнул, что Байден по-прежнему не готов удовлетворить эту просьбу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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