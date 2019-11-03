Бабченко прокомментировал свое бегство с Украины

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил ранее появившуюся в программе коллеги Евгения Киселева информацию о своем побеге с территории Украины. Бабченко разместил пост по этому поводу в своем Facebook.

«Я сваливаю», - написал журналист в соцсети.

Бабченко сообщил, что, якобы, отъезд начал готовить сразу после весенних выборов президента Украины 2019 года.

«Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал», — цитирует Газета.ru Бабченко.

Ранее журналист Евгений Киселев предположил, что Бабченко может находиться в Норвегии. В эту страну бывший военный корреспондент сбежал после поражения Петра Порошенко на президентских выборах в мае 2019 года. Киселев считает, что Бабченко планирует получить политическое убежище в Европе, чтобы скрыться от нового руководства Украины.

