Авторы фильма в США обвинили демократов в организации провокаций на Майдане
В Соединённых штатах Америки состоялась премьера документального фильма, в котором раскрывается подноготная украинского Майдана и его связь с руководством США времён Барака Обамы. Автор киноисследования - бывший советник действующего американского лидера Дональда Трампа.
Режиссёр фильма в ходе собственного расследования раскрывает роль нынешнего претендента на пост президента США Джо Байдена, бывшего вице-президентом при Обаме, на развитие событий на Украине в феврале 2014 года. Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых доставили в Киев с целью провокаций и расстрела толпы, передает РЕН ТВ.
Создатели фильма продвигают идею, что финансист Джордж Сорос, Байден и другие представители Демократической партии США целенаправленно спровоцировали затяжной кризис на Украине.
Отдельная глава картины посвящена расстрелу людей на улице Институтская с обеих сторон баррикад. В фильме, в частности, присутствует человек в маске, который рассказывает, что стрелял и по протестующим, и по правоохранителям 20 февраля 2014 года с целью вызвать хаос, отмечает «Свободная пресса».
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