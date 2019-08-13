Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины для вручения нового подозрения, пишет RT.
По словам защитника, ему не известны подробности.
«Что и как, мне не известно, уже в два часа я буду знать, что нового мне предъявляет генеральная прокуратура», — цитирует его РИА ФАН.
Ранее Доманский сообщал, что ему вручили уведомление о том, что его подозревают в незаконной приватизации и легализации имущества, нажитого преступным путём. Кроме того, сегодня, 13 августа, апелляционный суд Киева перенёс судебное заседание по делу Вышинского на 20 августа.
Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса.
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