Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины

Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины для вручения нового подозрения, пишет RT.

По словам защитника, ему не известны подробности.

«Что и как, мне не известно, уже в два часа я буду знать, что нового мне предъявляет генеральная прокуратура», — цитирует его РИА ФАН.

Ранее Доманский сообщал, что ему вручили уведомление о том, что его подозревают в незаконной приватизации и легализации имущества, нажитого преступным путём. Кроме того, сегодня, 13 августа, апелляционный суд Киева перенёс судебное заседание по делу Вышинского на 20 августа.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса.

