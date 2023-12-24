10 украинских волонтеров сбежали за границу

Десять волонтеров из Украины, отправившиеся за границу за гуманитарной помощью, решили сбежать, сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, речь идет о представителях организаций «Единая Украина» и «Аджалык», которые несколько раз покидали Украину для получения гуманитарной помощи. Теперь сбежавших намерены привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что Москва через посредников пытается передать западным странам сигналы о готовности к переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

