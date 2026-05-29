Застрявших в Турции из-за Air Anka россиян вывезут Turkish Airlines и Corendon
Российских туристов, которые не смогли вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
По его словам, возвращение россиян домой туроператоры организуют в ближайшие дни. В настоящее время они занимаются вопросом возвращения, уже выполнено три рейса.
Для вывоза всех туристов потребуется около 10–15 рейсов. Горин отметил, что если такая ситуация произошла бы в июле-августе, то на это потребовались бы недели, а не два-три дня.
Ранее стало известно, что организатор туров - агентство Anex Tour. Рейсы должна была выполнять авиакомпания Air Anka, у которой разрешение на полёты в РФ закончилось 25 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
