Запуск паромов между Трабзоном и Сочи отложили

Запуск парома по маршруту между турецким Трабзоном и российским Сочи перенесли из-за проблем со страховкой. Об этом заявила глава турфирмы-оператора Şolt Tur Фатош Шолт.

Порт турецкого города подтвердил планы запуска паромов в Сочи

Ранее глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявлял, что паромное сообщение будет открыто 1 мая, напоминает RT. Позже стало известно, что первые рейсы парома запустят 10-11 мая.

«Пытаемся решить проблему со страхованием», — рассказала Шолт в беседе с РИА Новости.

По словам главы турфирмы, компания работает над поиском решений и намерена запустить паромы после выборов в Турции, первый тур которых запланирован на 14 мая.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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