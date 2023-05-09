Запуск паромов между Трабзоном и Сочи отложили
Запуск парома по маршруту между турецким Трабзоном и российским Сочи перенесли из-за проблем со страховкой. Об этом заявила глава турфирмы-оператора Şolt Tur Фатош Шолт.
Ранее глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявлял, что паромное сообщение будет открыто 1 мая, напоминает RT. Позже стало известно, что первые рейсы парома запустят 10-11 мая.
«Пытаемся решить проблему со страхованием», — рассказала Шолт в беседе с РИА Новости.
По словам главы турфирмы, компания работает над поиском решений и намерена запустить паромы после выборов в Турции, первый тур которых запланирован на 14 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru