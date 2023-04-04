Порт турецкого города подтвердил планы запуска паромов в Сочи
4 апреля 202317:41
Представители турецкого Трабзона и Сочи ведут переговоры по запуску паромов, однако конкретных дат по решению пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в порту Трабзона.
Источник также не смог ответить на вопрос по поводу стоимости билетов на паром. Он не подтвердил запуск движения первого мая.
«Детали пока обсуждаются, и мы не можем вас сориентировать по ценам и графику», - сказал источник.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщила о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Марокко.
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru