Порт турецкого города подтвердил планы запуска паромов в Сочи

Представители турецкого Трабзона и Сочи ведут переговоры по запуску паромов, однако конкретных дат по решению пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в порту Трабзона.



Источник также не смог ответить на вопрос по поводу стоимости билетов на паром. Он не подтвердил запуск движения первого мая.

«Детали пока обсуждаются, и мы не можем вас сориентировать по ценам и графику», - сказал источник.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщила о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Марокко.

