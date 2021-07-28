Запущен новый туристический портал Москвы
Власти Москвы объявили о запуске нового туристического портала, который будет полезен как жителям столицы, так и иностранцам. На сервисе Discovermoscow.com будет доступна информация на трех языках: русском, английском и китайском. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
«На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы», - рассказала Наталья Сергунина.
На портале можно найти подборки и рекомендации мест и событий, которые москвичи ищут чаще всего: самые яркие спектакли, выставки, необычные места для прогулок, оригинальные пешие и велосипедные маршруты. Также там будут публиковаться городские новости, видеоэкскурсии по столичным паркам и аудиоподкасты с фактами о Москве.
Для тоже туристов будет много полезной информации: как оформить российскую визу, как добраться до аэропортов, способы оплата проезда на общественном транспорте, разъяснения, как пользоваться каршерингом, арендовать самокат и многое другое.
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