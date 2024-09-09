«Вместится 10 млн»: В Госдуме рассказали о развитии туризма на Дальнем Востоке

Новичков отметил, что Дальний Восток и Сибирь активно развиваются как туристические направления, однако системно этим начали заниматься в стране только «вчера». Так, продвинулся по популярности Алтай, однако региону все еще нужна хорошая номерная база.

По его словам, население Дальнего Востока составляет 10 млн человек и регион может принять столько же туристов. Депутат уточнил, что помимо проблемы с размещением, в регионе нужно развивать сервис автопроката.

Ранее член Русского географического общества Богдан Булычев на Восточном экономическом форуме в беседе с корреспондентом НСН рассказал, что развитие внутреннего туризма на Дальнем Востоке сдерживают плохая логистика, сервис и отсутствие инфраструктуры.

