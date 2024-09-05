«Рост в 140%»: Дальний Восток выступил «локомотивом» на рынке строительства жилья
Темпы строительства жилья в России пока не снижаются, а Дальний Восток показывает значительный прирост за счет сохранения льготной ипотеки в регионе.
Темпы строительства жилья в России не снижаются на фоне пересмотра ипотечных программ, а Дальний Восток показывает значительный прирост и выступает сегодня «локомотивом» на рынке, заявил корреспонденту НСН на Восточном экономическом форуме гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
«Темпы строительства жилья пока не снижаются и даже наоборот растут. Так, в августе на рынок было введено 4,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья, что на 17% больше, чем годом ранее. При этом одним из основных локомотивов рынка выступили именно дальневосточные регионы. Здесь темпы запусков ускорились в годовом выражении на 141% (до 0,6 млн кв.м). По нашим оценкам, жилищное строительство на Дальнем Востоке продолжит расти, ведь стабильный спрос обеспечен продлением дальневосточной и арктической ипотеки до 2030 года», - рассказал он.
По его словам, на долю ипотечных программ с господдержкой к концу года придется 70%, основой станет семейная ипотека.
«Действующие ипотечные программы с господдержкой в целом продолжат играть значимую роль на рынке ипотечного кредитования в условиях высоких рыночных ставок. По нашим оценкам, на их долю по итогам года придется примерно 70% всех кредитов. А основной из них станет семейная ипотека, которая займет порядка 40-45% от общего объема ипотечного кредитования», - заметил Мутко.
По итогам года будет выдано ипотечных кредитов на 35%, чем годом ранее, отметил собеседник НСН.
«До конца года темпы выдачи ипотеки продолжат замедляться, в том числе за счет эффекта высокой базы прошлого года. Уже в июле мы увидели снижение на 37% по году по количеству кредитов – до 107 тысяч и на 45% по объему – до 356 млрд рублей. По нашему прогнозу, по итогам года будет выдано порядка 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов примерно на 5 трлн рублей, что на 35% меньше по количеству и на 40% - по объему, чем годом ранее, однако примерно соответствует значениям 2022 года», - добавил он.
До сих пор строительство по дальневосточной ипотеке велось медленно, однако теперь застройщики строят планы по новым проектам более активно. В лидеры по строительству жилья вышли Якутия, а также Приморский и Хабаровский край, заявил ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, передает «Радиоточка НСН».
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