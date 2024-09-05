«Рост в 140%»: Дальний Восток выступил «локомотивом» на рынке строительства жилья

По его словам, на долю ипотечных программ с господдержкой к концу года придется 70%, основой станет семейная ипотека.

«Действующие ипотечные программы с господдержкой в целом продолжат играть значимую роль на рынке ипотечного кредитования в условиях высоких рыночных ставок. По нашим оценкам, на их долю по итогам года придется примерно 70% всех кредитов. А основной из них станет семейная ипотека, которая займет порядка 40-45% от общего объема ипотечного кредитования», - заметил Мутко.

По итогам года будет выдано ипотечных кредитов на 35%, чем годом ранее, отметил собеседник НСН.

«До конца года темпы выдачи ипотеки продолжат замедляться, в том числе за счет эффекта высокой базы прошлого года. Уже в июле мы увидели снижение на 37% по году по количеству кредитов – до 107 тысяч и на 45% по объему – до 356 млрд рублей. По нашему прогнозу, по итогам года будет выдано порядка 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов примерно на 5 трлн рублей, что на 35% меньше по количеству и на 40% - по объему, чем годом ранее, однако примерно соответствует значениям 2022 года», - добавил он.

До сих пор строительство по дальневосточной ипотеке велось медленно, однако теперь застройщики строят планы по новым проектам более активно. В лидеры по строительству жилья вышли Якутия, а также Приморский и Хабаровский край, заявил ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, передает «Радиоточка НСН».

