Власти рассмотрят возможность возобновления рейсов в десять европейских стран
Роспотребнадзор, Росавиация и МИД подготовят отчеты о возможном возобновлении авиасообщения с рядом европейский государств. Соответствующее поручение вице-премьера Татьяны Голиковой было опубликовано в Telegram-канале «Майский указ».
Будет обсуждаться перспектива полетов в десять стран Евросоюза: Италию, Кипр, Австрию, Болгарию, Данию, Ирландию, Португалию, Люксембург, Мальту и Польшу.
На повестке также возможность возобновления рейсов в Израиль, Тунис и Доминиканскую республику. Отчеты будут предоставлены к 11 мая.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала туроператоров пока не продавать туры в Танзанию и Турцию на даты после 1 июня.
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