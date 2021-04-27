Власти рассмотрят возможность возобновления рейсов в десять европейских стран

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД подготовят отчеты о возможном возобновлении авиасообщения с рядом европейский государств. Соответствующее поручение вице-премьера Татьяны Голиковой было опубликовано в Telegram-канале «Майский указ».

Будет обсуждаться перспектива полетов в десять стран Евросоюза: Италию, Кипр, Австрию, Болгарию, Данию, Ирландию, Португалию, Люксембург, Мальту и Польшу.