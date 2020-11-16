Власти Бали предложили ввести запрет на спиртное

Отельеры индонезийского острова Бали опасаются оттока туристов и приостановки восстановления экономики после пандемии из-за возможного запрета на алкоголь. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Ранее три политические партии Индонезии предложили ввести запрет на спиртные напитки. Так, за производство, хранение, продажу алкоголя нарушителям грозит до 2 до 10 лет тюрьмы, а также штрафы в размере до 100 тысяч долларов. Распитие спиртных напитков может наказываться сроком до 2 лет тюремного заключения или штрафом до 5 тысяч долларов.

Индонезийский власти допускают, что под ограничения не попадут туристы и использование спиртного в фармацевтических целях. Однако пока неясно, как запрет будет действовать для иностранных граждан, в том числе проживающих на Бали, а также для местных виноделен и пивоварен.

Председатель Ассоциации отелей Бали Рики Путра считает, что в Индонезии достаточно существующих правил регулирования оборота и употребления алкоголя. По его словам, туристы могут отказаться от посещения острова, если запрет введут, и они не смогут даже «насладиться бутылкой пива».

Как пишет The Sydney Morning Herald, депутат Иллиза Саадуддин Джамал заявила о необходимости дальнейшего обсуждения деталей возможного запрета на спиртное, подчеркнув, что пока это лишь предложение. Депутат считает, что закон «не слепо запрещает алкоголь», и в нём могут быть указаны случаи исключений.

