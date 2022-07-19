В Сочи появилась собственная система бронирования отелей

Все желающие смогут выбрать жилье и экскурсии, купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч, забронировать стол в ресторане. На сайте visit-sochi.com собрали более 500 предложений для отдыхающих.

Отмечается, что сервисный сбор для контрагентов составляет 11%, при том, что на ушедших из России иностранных платформах он равнялся 15-23%. В ближайшее время на сайте появятся готовые пакетные предложения.

Напомним, авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи. Рейсы планируется выполнять каждый день. Первый полет по маршруту состоялся 1 июля.

