В Шарм-эш-Шейхе приземлился первый самолет с туристами из России
В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх в понедельник днем приземлился самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы, сообщает ТАСС.
Это первый пассажирский рейс, прибывший в Шарм-эш-Шейх после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта.
Ранее в понедельник первый российский самолет после «запрета» приземлился в египетской Хургаде.
Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синаем. Он должен был выполнить рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа.
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