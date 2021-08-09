В Шарм-эш-Шейхе приземлился первый самолет с туристами из России

В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх в понедельник днем приземлился самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы, сообщает ТАСС.

Это первый пассажирский рейс, прибывший в Шарм-эш-Шейх после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта.

Ранее в понедельник первый российский самолет после «запрета» приземлился в египетской Хургаде.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синаем. Он должен был выполнить рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.

8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа.

