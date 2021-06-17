В России стартовал четвертый этап туристического кешбэка
Четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что покупать пакетные туры с кешбэком смогут до декабря.
Уже сейчас можно приобрести путевки с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря. Отправиться можно будет в любой регион страны.
По словам Догузовой, на осень операторы предоставляют большой выбор интересных предложений, а отельная инфраструктура не перегружена на этот период.
Отдельно глава Ростуризма отметила речные и морские круизы, в которые можно отправиться с 1 сентября и до окончания навигации. По ее словам, Это «ни с чем не сравнимый вид отдыха, набирающий все большую популярность».
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