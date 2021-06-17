В России стартовал четвертый этап туристического кешбэка

Четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что покупать пакетные туры с кешбэком смогут до декабря.

Уже сейчас можно приобрести путевки с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря. Отправиться можно будет в любой регион страны.