В России началось создание отрасли гостеприимства

Государство поставило перед собой задачу фактически с нуля создать отрасль гостеприимства, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она прошла в четверг, 29 апреля, передаёт корреспондент НСН.

«В основе созданного нами проекта – люди, бизнес и само государство, которое должно расширить узкие места и запустить цикл непрерывных улучшений в туризме», - отметил Чернышенко.

По его словам, туристы не всегда понимают, куда можно поехать внутри страны. Кроме того, в России пока мало качественных мест для отдыха, признали в правительстве.

Вместе с тем, есть проблемы и на стороне государства: плохо проработано нормативное регулирование, туризмом занимают сразу несколько ведомств, не хватает статистики, добавил Чернышенко. Он отметил, что предстоит также решить вопросы с дорогими кредитами для бизнеса.

Из презентации нацпроекта следует, что власти РФ планируют в 2 раза увеличить количество рабочих мест и вдвое увеличить экспорт туристических услуг.

